【英國脫歐】數十名保守黨議員仍反對文翠珊方案

路透社周三（27日）引述一名疑歐派保守黨議員表示，雖然有數名黨員轉軑支持首相文翠珊（Theresa May）的脫歐協議草案，但仍有數十名保守黨議員反對方案，並補充指「強硬派」立場依舊。 北愛爾蘭民主統一黨（DUP）計劃在即將舉行的「指示性投票」（indicative vote）中支持「馬特豪斯妥協案」（Malthouse Compromise）。

國會周三（27日）將會就16項脫歐選項辯論及進行「指示性投票」（indicative vote），以尋求獲多數議員支持的方案。

這次投票並不具法律約束力，文翠珊亦表明不一定會遵從這場投票結果。惟分析指這場投票具政治份量，如果最終得出一個獲多數支持的方案，將對英國政府造成巨大壓力。

北愛民主統一黨副黨魁杜立志（Nigel Dodds）在Twitter貼上一張「馬特豪斯妥協案」的照片，並表示該黨將支持此選項。

DUP一直反對文翠珊草案中的「補底方案」（backstop），「馬特豪斯妥協案」為北愛邊界提出新立場：基於零關稅的自由貿易協定安排，確保北愛爾蘭留在英國關稅區，藉以取代將「北愛爾蘭維持在歐盟關稅區」的補底方案。

（路透社）