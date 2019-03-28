【英國脫歐】下議院作「指示性投票」　表決8個脫歐選項

下議院議長白高漢（John Bercow）選出8個脫歐選項，交由議員表決：

1. 無協議脫歐：於4月12日在無協議的情況下脫歐

2. 單一市場2.0：英國加入歐洲經濟區（European Economic Area，EEA），並與歐盟協商暫時留在關稅同盟，直至得出替代方案

3. 歐洲自由貿易協會（European Free Trade Association，EFTA）或歐洲經濟區：與單一市場2.0相似，但拒絕以任何形式留在關稅同盟，愛爾蘭「補底方案」必須以其他安排取代

4. 關稅同盟：與歐盟協商永久留在關稅同盟

5. 工黨脫歐計劃：留在歐盟關稅同盟，與單一市場「緊密結合」

6. 撤回《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條（Article 50）：如英國即將在無協議的情況下脫歐，取消脫歐

7. 公眾確認投票：除非獲英國民眾在公眾投票確認，國會不可實施任何脫歐協議

8. 馬特豪斯（Malthouse）B計劃：在2020年底前，英國向歐盟撥出預算，並與歐盟協商讓英國商品可以在兩年內全面進口歐盟