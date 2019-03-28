【英國脫歐】下議院作「指示性投票」　表決8個脫歐選項

英國下議院周三（27日）將會舉行「指示性投票」，讓議員就多個脫歐選項表態，尋求議會共識。
下議院議長白高漢（John Bercow）選出8個脫歐選項，交由議員表決：
1. 無協議脫歐：於4月12日在無協議的情況下脫歐
2. 單一市場2.0：英國加入歐洲經濟區（European Economic Area，EEA），並與歐盟協商暫時留在關稅同盟，直至得出替代方案
3. 歐洲自由貿易協會（European Free Trade Association，EFTA）或歐洲經濟區：與單一市場2.0相似，但拒絕以任何形式留在關稅同盟，愛爾蘭「補底方案」必須以其他安排取代
4. 關稅同盟：與歐盟協商永久留在關稅同盟
5. 工黨脫歐計劃：留在歐盟關稅同盟，與單一市場「緊密結合」
6. 撤回《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條（Article 50）：如英國即將在無協議的情況下脫歐，取消脫歐
7. 公眾確認投票：除非獲英國民眾在公眾投票確認，國會不可實施任何脫歐協議
8. 馬特豪斯（Malthouse）B計劃：在2020年底前，英國向歐盟撥出預算，並與歐盟協商讓英國商品可以在兩年內全面進口歐盟
保守黨議員將按自己意願投票，內閣成員則會棄權。最大反對黨工黨已指示黨員支持工黨提出的脫歐計劃、關稅同盟和單一市場2.0的方案。工黨影子脫歐大臣施紀賢（Keir Starmer）亦表示，工黨支持公眾確認投票方案。
首相文翠珊（Theresa May）表明不一定會遵從這場投票結果，但分析指這場投票具有政治份量，如果最終如期得出一個獲多數支持的方案，文翠珊將面臨巨大壓力，不得不考慮接受。
不過正如文翠珊所言，指示性投票可能會「沒有結果」，即沒有多數議員支持任何出路，也可能有「矛盾結果」，即議員支持多於一項不能共同成立的選項。
（英國廣播公司）