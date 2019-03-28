特朗普：Google表明完全忠於美軍　而非中國

美國總統特朗普3月中曾斥美國互聯網巨企Google協助中國及其軍隊，惟他周三（27日）在白宮與Google行政總裁皮柴（Sundar Pichai）會晤後態度有所改變。特朗普會後在Twitter稱，二人討論該公司在中國業務及「政治公平」問題，他指皮柴在席間強調完全忠於美軍，而非中國。

Just met with @SundarPichai, President of @Google, who is obviously doing quite well. He stated strongly that he is totally committed to the U.S. Military, not the Chinese Military.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月27日

特朗普表示，皮柴強調他對美國軍方盡忠，而不是對中國軍方盡忠。二人又談及政治公平問題，以及Google可以為美國做的事。他形容這次會談非常成功。

Google在聲明中則指出，很高興與總統就投資美國勞動力的未來、新興技術的發展，以及與華府合作的持續承諾，進行富有成效的對話。公司發言人又表示，公司不會與中國軍方合作，並透露正與美國國防部等合作，當中包括網絡安全、招聘及醫療保健等。

美軍參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）3月16日在在參議院軍事委員會聽證會上表示，Google在中國的工作間接地有利中國軍方，並表示強烈關注在中國工作的企業夥伴是否知悉存在間接利益。特朗普次日在Twitter發文，稱Google協助中國及其軍隊。Google發言人隨即回應稱，公司沒與中國軍方合作，而且與美國政府在多方面合作。

（綜合報道）