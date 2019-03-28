【英國脫歐】爛攤子如何收科？　文翠珊擬再提交草案周五投票

英國脫歐變成爛攤子，下議院從首相文翠珊手上奪權、意圖自行投票影響脫歐前路後，周三（27日）卻又無法在投票中達成共識，未能通過任何一個脫歐選項。 下一步會是如何？雙方繼續有動作，文翠珊準備第三度提交脫歐方案到國會表決，爭取在周五（29日）投票；另一方面，發起奪權的下議院議員，也有意再「改良」脫歐選項，讓國會下周再表決。

英國下議院兩度否決文翠珊的脫歐協議草案後，試圖自行尋找脫歐方向，周三（27日）就8個脫歐選項舉行「指示性投票」（Indicative votes），包括無協議脫歐、留在關稅同盟、撤回《里斯本條約》第50條等，結果卻是沒有任何一個選項獲得通過，全數遭否決。

周五或再表決脫歐協議草案

英國脫歐的未來會是如何？隨着下議院沒有達成任何共識，脫歐事務大臣柏建熙（Stephen Barclay）立即跳出來指，投票的結果，正好反映文翠珊的脫歐協議就是最好的選項。

路透社引述消息報道，文翠珊爭取周五（29日）再度提交脫歐協議草案到國會表決；英國廣播公司（BBC）指，英國大臣已積極重啟游說工作。

英國下議院議長白高漢（John Bercow）之前曾經「落閘」，指文翠珊不能把類似過往的草案內容，第3次交到國會表決，要求政府先對協議作出重大修改。但外間估計若大多數英國議員要求表決的話，白高漢也無法做攔路虎。

英國脫歐指示性投票：下議院議員周三（27日）透過選票就8個脫歐選項表態。（路透社）

文翠珊夠票嗎？

最大問題仍然是文翠珊能否爭取足夠的票數，通過協議。英國國會之前在3月中第二次表決脫歐協議草案時，大比數落敗，391票反對、242票支持，相差達到149票，意味這次文翠珊若要通過議案的話，先要爭取起碼75名本來反對的議員「轉軚」，改為投支持票。

文翠珊周三（27日）承諾一旦脫歐協議通過後，她便會請辭，成功令部分疑歐派頭號人物如前外相約翰遜（Boris Johnson）、「歐洲研究小組」主席里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）等「轉軚」，傾向支持脫歐協議，務求換取文翠珊下台。

但目前未知是否有足夠票數，例如北愛爾蘭民主統一黨（DUP）仍不為所動，表示協議中關鍵問題未解，文翠珊即使下台仍不足以讓他們改投支持票。

首相文翠珊表示會在脫歐協議通過後請辭，不會參與下一階段與歐盟的談判。（路透社）

國會下周再投票「脫歐選項」

另外國會議員也在醞釀另一輪投票，「國會奪權」修正案的起草人、保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin），有意再「改良」脫歐選項，之後讓國會下周一（4月1日）再度舉行「指示性投票」（Indicative votes）。