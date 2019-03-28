【英國脫歐】「指示性投票」無成果　所有選項遭否決

英國下議院周三（27日）就8個脫歐選項進行「指示性投票」，惟所有選項均未獲大多數支持，全部遭否決。

下議院議長白高漢（John Bercow）早前選出8個脫歐選項，交由議員表決，包括無協議脫歐、留在關稅同盟、撤回《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條（Article 50）等。

最終未有任何一個方案獲大多數支持，不過其中留在關稅同盟的方案僅以8票之差遭否決，所得的贊成票亦比第二次表決脫歐協議時所得的242票贊成多。公眾確認投票選項亦獲268名議員贊成，為得票最多的方案。

發起「指示性投票」的前保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin）在公布結果後表示，認為全部8個脫歐選項將未能在議會獲得大多數支持，但希望下周一（4月1日）繼續就此作辯論和表決。

脫歐事務大臣柏建熙（Stephen Barclay）則指，「指示性投票」反映文翠珊的脫歐協議仍是最好的選項。

「指示性投票」結果公布前，議會就正式立法押後脫歐日期表決，結果以411票贊成、105票反對通過。

在「指示性投票」中，保守黨議員按自己意願投票，內閣成員則棄權。最大反對黨工黨早前已指示黨員支持工黨提出的脫歐計劃、關稅同盟和單一市場2.0的方案。工黨影子脫歐大臣施紀賢（Keir Starmer）亦表示，工黨支持公眾確認投票方案。

首相文翠珊（Theresa May）早前表明不一定會遵從這場投票結果，但分析指這場投票具有政治份量，如果最終如期得出一個獲多數支持的方案，文翠珊將面臨巨大壓力，不得不考慮接受。

（路透社／衛報）