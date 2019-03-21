【新西蘭恐襲】槍手「極右討論區」預告殺人　8chan創辦人感後悔

新西蘭基督城（Christchurch）上周五（15日）槍擊案，造成50人死亡。在襲擊案發生前約10至20分鐘，有匿名者在充斥極右言論的討論區8chan預告直播行兇。 8chan創辦人布倫南（Fredrick Brennan）周三（20日）接受《華爾街日報》訪問時承認，討論區「太過火了」。

布倫南在2013年5月創立討論區8chan，其特點是採取匿名留言制，網站管理人也極少限制和審查網民的留言內容。這種做法伴隨而來的情況，是網站充斥暴力和仇恨的言論，也成為極右份子的溫牀。

現時已經退出管理網站、與8chan沒有聯繫的布倫南稱，他相信網站管理員在刪除有關直播殺人預告留言的反應太慢。他受訪時表示，在槍擊案發生後，對於自己曾創立這樣的一個網站感到難以接受。他又稱網站和裏面的「有害文化」將會導致另一宗槍擊案。

《新西蘭先驅報》（New Zealand Herald）報道指，現年25歲的布倫南花了數年時間試圖緩和網站內有關暴力和種族等內容，但最終在2016年退出管理。

布倫南稱：「我覺得自己在這東西（8chan）上浪費太多時間。我沒有花足夠的時間在現實世界裏結識朋友。」