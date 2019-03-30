加拿大前司法部長公開錄音　稱證明杜魯多干預司法

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）身陷涉嫌干預司法風波，事件愈演愈烈。前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）向國會呈交的錄音證據，周五（29日）正式公開，包括一段她2018年12月與杜魯多親信、時任樞密院秘書長韋尼克（Michael Wernick）的近18分鐘電話對話。 王州迪指控杜魯多有意干預司法。

在這段偷錄的錄音中，韋尼克開首已表明是想談有關加國大型工程企業SNC-Lavalin的案件，他稱杜魯多在此事上已有主意，又強調杜魯多擔心SNC-Lavalin遭刑事起訴後會帶來的職員失業問題，他稱「杜魯多覺得要盡一切所能，在損失9000個工作職位及這間作為國家標誌的公司之前。」

在對話中，王州迪則一再強調自己在做正確的事。

王州迪指她是偷錄這段對話，承認是異常及不恰當的舉動，但她希望取得確切錄音證據，故此採取此行動。

在這宗風波中，杜魯多遭指控2018年底向王州迪不當施壓，要求她幫助SNC-Lavalin免遭刑事檢控。這家公司被指2001年至2011年期間，為了取得利比亞政府的合約，涉嫌行賄當地政府，加拿大警方2015年對此立案調查。

王州迪拒絕妥協，其後在2019年1月政府改組內閣時，遭降職為退伍軍人事務部長，她2月中選擇自行離去。

在事件曝光後，韋尼克已經在3月辭職。

（綜合報道）