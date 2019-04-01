【英國脫歐】兩個方法提前大選　倘成真或5月中舉行

英國脫歐亂局仍未明朗，當地媒體報道，首相文翠珊（Theresa May）計劃第四度將脫歐草案呈交國會闖關，但仍未取得足夠票數，故此她也有可能會提前大選，打破脫歐困局。 英國政府目前有兩個方法提前大選，均需獲下議院通過。一旦成事，大選可能於5月中或更早舉行。

英國原定2022年舉行大選，文翠珊此前為爭取議員支持，宣布不參與該次大選。經過兩次國會慘敗後，文翠珊再作出讓步，宣布一旦其脫歐協議草案獲通過，將會馬上辭職。惟草案再遭否決後，《星期日郵報》（The Mail on Sunday）報道指，文翠珊或考慮提前大選，尋求突破。

提前大選方法：

（一）在650名下議院議員中，獲得3分之2人數，即最少434人投票支持提前大選。

（二）國會以簡單多數通過不信任文翠珊政府，然後接下來的14日內亦沒有政黨能贏得下議院支持其執政，國會將提前大選。

英國脫歐：英國傳媒指，文翠珊認為若草案再遭否決，她或考慮提前大選。惟保守黨內不少人強烈反對，擔心執政黨地位落到工黨手上。（路透社）

英國奧皮紐姆諮詢公司（Opinium）周日（3月31日）公布的民調顯示，保守黨與在野工黨均獲得35%支持度；《星期日郵報》引述民調機構Deltapoll數據則顯示，工黨以41%支持度領先36%的保守黨。

但即使文翠珊有意提前大選，保守黨員未必願意，一來保守黨要擔心執政黨地位落到在野工黨之手；二來黨內的脫歐立場分歧依然甚大。一旦提前大選，保守黨在決定競選宣言內容，尤其是關於脫歐部分的時候，將會相當棘手。

文翠珊如果決定提前大選，但無法說服保守黨支持的話，她將被迫對自己的政府發動不信任動議，從而解散政府，啟動大選。

英國現時預計4月12日正式脫離歐盟。若國會決定提前大選，需尋求歐盟同意延長脫歐期限。據英國智庫政府研究所（Institute for Government）預測的時間表顯示，大選或最早於5月中舉行；若過是由不信任動議的方式啟動，大選料於通過動議兩周後不久舉行。

（路透社）