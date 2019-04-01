新西蘭擁槍團體撐槍械管制　主動暫停網上銷售

新西蘭基督城（Christchurch）3月15日發生導致50人死亡的槍擊恐襲，總理阿德恩（Jacinda Ardern）不足一周後宣布加強槍械管制。與美國不同，新西蘭的擁槍團體，大多支持政府做法。

《新西蘭先驅報》（New Zealand Herald）報道，副總理彼風斯（Winston Peters）和警察部長納什（Stuart Nash）宣布內閣通過武器（禁止槍支、彈匣及零件）修正案（ Arms Amendment Bill）。

議案周二（4月2日）提交國會一讀，4月8日將獲專責委員會報告，料4月11日通過法案，4月12日生效。美聯社報道指，預料議案將幾乎獲120名議員一致通過。

修正案將禁止「軍用式」半自動步槍和高容量彈匣；禁止可配備拆卸彈匣的霰彈槍，以及可連射多於5發的泵動式霰彈槍（pump-action shotgun）。法案將不禁止一般農民和獵人使用的槍械，例如半自動點22手槍等等。

新西蘭恐襲：新西蘭民眾上周五（29日）為恐襲的死者舉行紀念集會，參加者都神情哀傷。（路透社）

有別於美國全國步槍協會（NRA）強烈反對槍管的態度，新西蘭的擁槍團體對此開放得多。「槍械持牌人協會」（Council of Licensed Firearm Owners）秘書麥基（Nicole McKee）表示，希望支持政府任何為了避免新西蘭再次發生恐襲所做的改變。

當地最大槍械零售商Hunting & Fishing更自發地暫停出售軍用類半自動武器，並停止網上銷售武器。公司執行長雅各布斯（Darren Jacobs）稱，「這樣的戰爭武器不會在我們的業務或國家佔任何席位」。

新西蘭的「全國步槍協會」（National Rifle Association）則澄清與美國的同名組織無關，強調只是個小型組織，不同於美國那個富裕的政治遊說團體。

（中央社／美聯社）