【新西蘭恐襲】疑兇投訴政府剝奪權利　抗議不可看報睇電視

新西蘭基督城（Christchurch）導致50人死亡的槍擊恐襲，疑兇塔蘭特（Brenton Tarrant）現時被控謀殺等罪名，且被單獨囚禁。他周一（4月1日）正式投訴新西蘭政府剝奪其基本權利。 法律專家認為，疑犯的控訴或有其理據，而且這將是新西蘭作為有原則社會所需要付出的代價。

疑犯在獄中向新西蘭政府正式投訴，稱當局剝奪其基本權利。

這名28歲疑犯已被單獨囚禁，與其他囚犯分隔開，由職員或閉路電視24小時監控。他投訴失去被探訪權，不得看報紙和電視，也不准聽電台。

《新西蘭先驅報》（New Zealand Herald）引述梅西大學（Massey University）法律教授兼刑法專家加拉文（Chris Gallavin）表示，疑犯或許有正當的理據去投訴，假如這樣，上述提及的權利可能會被恢復。他表示，該疑犯在法律下擁有權利，而權利可以有限制，也有准則去限制，但他希望懲教部門能確保這些限制有理據。

加拉文指，肯定疑犯的投訴，令絕大部分新西蘭人感到厭惡，但他續指「我們給予囚犯尊嚴和尊重，雖然他們可能沒有尊重過受害者，但這是新西蘭作為有原則的社會所需要負出的代價」。

他提到，新西蘭面對一個極為罕見的機會去審訊如此的犯人。過去通常被控這類罪行的兇手一般已經死掉，原因是他們已經自殺或被其他人殺害。他認為，需給予疑犯絕對公平和透明的審訊。

加拉文認為，「這次對新西蘭來說並不容易。我懷疑，這個人（疑犯）會由始至終地為自己辯護，也將會一絲不苟地保護自身的權利」。

（新西蘭先驅報）