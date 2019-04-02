抗議土耳其購俄羅斯防導系統　美國暫停付運F-35戰機

經過多月的警告後，美國五角大樓周一（1日）宣布暫停向北約（NATO）盟友土耳其付運F-35戰機，抗議安卡拉決定購置俄羅斯S-400地對空導彈系統。

國防部發言人安德鲁斯（Mike Andrews）表示，等待土耳其明確決定放棄付運S-400防導系統期間，美國暫停向對方付運F-35戰機和其他相關活動。

美國早前同意向土耳其出售100架最新型的第五代F-35戰機，原定6月付運2架。有消息人士向路透社透露，美方已取消付運下一批培訓設備，以及所有隨後發運的F-35相關材料。

五角大樓亦指，華府會繼續與安卡拉就問題磋商，但當局已開始就土耳其研發的F-35戰機零件，尋找替代來源。

美國的北約將領斯卡帕羅蒂（Curtis Scaparrotti）曾指，建議美國不要與購入俄羅斯軍事系統的盟友合作，有關系統可能威脅到美軍最先進的軍事設備。有官員表示，擔心土耳其同時購入美國和俄羅斯的系統，讓莫斯科有機會取得數據，找出方法擊落F-35戰機。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlüt Cavusoglu）上周五（3月29日）重申，土耳其會向俄羅斯購買防導系統，又否認會將S-400系統轉售予第三國。土耳其指，預計俄羅斯7月付運S-400系統。

（路透社／美聯社）