【英國脫歐】歐盟官員：硬脫歐近乎無可避免

英國下議院周一（1日）舉行「指示性投票」（Indicative votes），但所有選項均未獲大多數支持，全部遭否決。歐洲議會脫歐官員費爾霍夫施塔特（Guy Verhofstadt）形容，硬脫歐近乎無可避免。

費爾霍夫施塔特在Twitter上發文指，英國下議院再次否決所有脫歐選項，硬脫歐近乎無可避免，英國周三（3日）仍有最後一次機會打破困局，否則將墮入深淵。英國下議院計劃周三再次辯論有關的脫歐替代方案。

The House of Commons again votes against all options. A hard #Brexit becomes nearly inevitable. On Wednesday, the U.K. has a last chance to break the deadlock or face the abyss. https://t.co/iixDhr5t6N — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 2019年4月1日

英國《衛報》引述歐盟消息人士指，歐盟的焦點已落在如何應對英國於兩周內在無協議情況下脫歐。該名歐盟官員表示，英國無法得出獲多數贊成的方案，幾乎沒有跡象顯示能夠有序解決問題。

下議院表決前，歐盟官員表示如議會要求唐寧街（Downing Street）與布魯塞爾協商留在關稅同盟，英國可以順利於5月22日脫歐。惟有關方案在「指示性投票」中以3票之微遭否決。

（美聯社／衛報）