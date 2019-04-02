【英國脫歐】「指示性投票」再無成果　所有選項遭否決

英國國內仍未通過脫歐協議，下議院周一（1日）舉行「指示性投票」（Indicative votes），表決多個脫歐選項，尋找哪項脫歐方案最廣為議員接受，但所有選項均未獲大多數支持，全部遭否決。

下議院議長白高漢（John Bercow）早前選出四個選項讓議員表決，包括維持關稅同盟。「指示性投票」跟「有意義投票」（meaningful vote）有分別，這項投票並不具法律約束力，僅為「試水溫」，測試哪項脫歐方案最廣為議員接受。在「指示性投票」中，保守黨議員按自己意願投票，內閣成員則棄權。

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）形容結果令人失望，議員還未達成多共識，又指國會周三再有機會考慮。

1. 關稅同盟：與歐盟協商永久留在關稅同盟 2. 單一市場2.0：英國加入歐洲經濟區（European Economic Area，EEA），並與歐盟協商暫時留在關稅同盟，直至得出替代方案 3. 公眾確認投票：除非獲英國民眾在公眾投票確認，國會不可實施任何脫歐協議 4. 國會至上：若然國會4月10日仍未通過脫歐協議，則英國須再押後脫歐；若歐盟不同意英國再押後脫歐，英國政府須容許國會表決，決定是無協議脫歐，或是撤回《里斯本條約》第50條，即是取消脫歐

英國下議院3月27日曾就8個脫歐選項進行「指示性投票」，白高漢（John Bercow）選出8個脫歐選項讓議員表決，包括無協議脫歐、留在關稅同盟、撤回《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條（Article 50）等，但結果所有選項都遭否決。

下議院上周五（3月29日）亦第三度否決了首相文翠珊提交的脫歐協議草案，意味脫歐限期只延至4月12日，屆時英國要向歐盟講述下一步安排，包括有可能再延長脫歐，或直接無協議脫歐等。

（綜合報道）