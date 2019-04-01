【英國脫歐】下議院再表決脫歐選項　這次投票決定什麼？

英國國內仍未通過脫歐協議，下議院周一（1日）決定再舉行「指示性投票」（Indicative votes），表決多個脫歐選項，尋找哪項脫歐方案最廣為議員接受。
議長白高漢（John Bercow）將選出部分脫歐選項方案，在當地時間周一下午交由議員表決。
這次議員已提出多個脫歐選項方案，議長白高漢將從中選擇，決定哪些脫歐選項交由議員表決。這些方案為：
1. 可自行退出「補底方案」的權利：修改文翠珊的脫歐協議，讓英國有自行退出愛爾蘭邊界「補底方案」的權利，然後在5月22日脫歐
2. 無協議脫歐：於4月12日在無協議的情況下脫歐
3. 關稅同盟：與歐盟協商永久留在關稅同盟
4. 單一市場2.0：英國加入歐洲經濟區（European Economic Area，EEA），並與歐盟協商暫時留在關稅同盟，直至得出替代方案
5. 公眾確認投票：除非獲英國民眾在公眾投票確認，國會不可實施任何脫歐協議
6. 公眾投票防止硬脫歐：由公眾投票決定是否排除硬脫歐的可能
7. 國會至上：若然國會4月10日仍未通過脫歐協議，則英國須再押後脫歐；若歐盟不同意英國再押後脫歐，英國政府須容許國會表決，決定是無協議脫歐，或是撤回《里斯本條約》第50條，即是取消脫歐
8. 歐洲自由貿易協會（EFTA）或歐洲經濟區（EEA）：與單一市場2.0相似，但拒絕以任何形式留在關稅同盟，愛爾蘭「補底方案」必須以其他安排取代
「指示性投票」跟「有意義投票」（meaningful vote）有分別，這項投票並不具法律約束力，僅為「試水溫」，測試哪項脫歐方案最廣為議員接受。
英國下議院3月27日曾就8個脫歐選項進行「指示性投票」，白高漢（John Bercow）選出8個脫歐選項讓議員表決，包括無協議脫歐、留在關稅同盟、撤回《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條（Article 50）等，但結果所有選項都遭否決。
下議院上周五（3月29日）亦第三度否決了首相文翠珊提交的脫歐協議草案，意味脫歐限期只延至4月12日，屆時英國要向歐盟講述下一步安排，包括有可能再延長脫歐，或直接無協議脫歐等。