【英國脫歐】否決所有「指示性投票」　英國國會意願混亂

英國國會下議院周一（1日）就脫歐4個「指示性投票」表決，但選項全遭否決，意味脫歐在國會上未能取得有意義共識，脫歐前景依然未明。

英國周一（1日）下議院就4個「指示性投票」表決，但遭全部否決。（路透社）

混亂的國會立場

下議院上周三（27日）同就脫歐8個「指示性投票」表決，同遭全部否決，現時綜合過去已通過及否決的選擇，英國國會對脫歐的基本立場是：

贊成由國會主導脫歐 贊成歐盟延期脫歐 反對國會至上，即若歐盟不同意延期，國會不可表決脫歐還是留歐

反對無協議脫歐，即反對硬脫歐 反對關稅同盟 反對暫留單一市場，即不容許先留歐盟單一市場再尋找方案

從以上的國會投票結果，可以看出頗為混亂的情況。國會既贊成應由國會主導脫歐，但不接受要由國會決定要繼續脫歐還是留歐。這意味英國國會雖會主導脫歐，但不會在與歐盟達至最終共識下脫歐，同時要求歐盟給予無條件延期，直至國會內通過脫歐協議為止。

提出其中一個投票項目「單一市場2.0」的博爾斯，表示受不了保守黨的狀況決定退黨。（路透社）

無法忍受 保守黨議員決定退黨

現時英國的選項並不多，在國會持續混亂的情況下，即使文翠珊再提協議闖關亦有很大機會遭否決。若歐盟不同意延期，法理上英國只能在限期屆滿時無協議脫歐。但國會反對硬脫歐，又反對與關稅同盟，同時反對尋找後備方案暫留單一市場，即現時脫歐協議中的內容，可見英國國會的立場混亂。

其中提出這次指示性投票「單一市場2.0」的保守黨議員博爾斯（Nick Boles），因議案被否決而決定退黨，他表示無法接受保守黨「不願意妥協」的情況。

根據周一的投票結果，留在關稅聯盟僅以兩票之差否決，意味軟脫歐方式是最多議員支持的方案。

歐盟主席容克在周日（31日）時表示，無法理解英國國會對什麼方案說「好」，形容歐盟已逐漸對英國失去耐性。