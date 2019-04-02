新加坡擬推新法打擊假新聞　散播者最高囚10年

新加坡政府周一（1日）把打擊假新聞法案提交國會審議。若然通過，在新加坡散播假新聞將可最高被判處監禁10年，及罰款10萬坡元（約58萬港元）。

新加坡表示要立法打擊假新聞。（路透社）

新加坡政府有意就打擊假新聞立法，法案名為防止網絡假信息及網絡操縱法（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill）。根據新加坡政府指的定義，假新聞包括虛假的事實陳述，當中涵蓋所有捏造訊息及扭曲事實，但不包括基於事實的觀點、批評或諷刺。

根據法案，若確認訊息假新聞，會要求發佈訊息的媒體或組織作出更正；若是網絡平台散播的消息，會要求相關平台屏蔽相關消息。若發現當中涉及機械人帳戶，會要求平台予以封鎖。

律政部強調，法案只有在相關個人、組織或網絡平台故意及拒絕遵守規則時，才會進行刑事處分。一經定罪，可最高判處十年監禁，及罰款10萬坡元（約58萬港元）。

新加坡政府2018年主動屏蔽網頁

當地有人贊同立法，但也有意見認為，新加坡此法會縮窄言論自由。如2018年11月《States Times Review》曾報道指新加坡政府與馬來西亞簽署協議，協助銀行清洗一馬基金（1MDB）的黑錢。政府則發聲明指，報道不實，並要求《States Times Review》撤回報道。此舉遭到拒絕後，新加坡政府一度要求網絡供應商屏蔽該報道，讓網民無法瀏覽閱讀。

（CNA）