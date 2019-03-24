嫌老婆太嘮叨　美老翁扮聾啞62年？　迅速被踢爆係假新聞

不想跟老婆說話，84歲老人裝聾啞62年？網上流傳一條十分搶眼的「新聞」，表示美國一名老人因無洩忍受老婆囉嗦，所以裝聾扮啞足足62年，不過最近老婆竟然在YouTube看到丈夫唱歌的片段，才發現自己一直被騙，最終申請離婚。 這條「新聞」在一些台灣和香港的媒體都有報道，不過很快就有人發現其實這是一則假新聞，首先發布這消息的《World News Daily Report》（世界新聞報導）本來就是知名的假新聞網站，文末亦附有指內容只是諷刺性質的免責聲明。

文章最早的來源《World News Daily Report》其實是一個專門發布假新聞的網頁。（World News Daily Report截圖）

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網上流傳的報道稱，來自美國康州的84歲老翁巴里（Barry Dawson）和妻子道森（Dorothy）結婚大約62年，一直以來巴里從未在妻子面前說過一句話。為了和丈夫溝通，道森還花了2年時間學手語，但巴里仍表示他視力有問題，不理解她的說話。

報道更稱，兩人育有6名子女、13名孫仔孫女，眾人都相信巴里是聾啞人士。直至一日，道森在Youtube看到巴里在酒吧唱卡拉OK，才知道丈夫原來裝聾扮啞，由於感到被欺騙，於是申請離婚。巴里的律師則指當事人喜歡安靜，而妻子就太嘮叨，如果他不是裝聾扮啞，可能一早已經離婚。

闢謠網站Snopes也把「老翁裝聾啞62年」的報道評定為「假新聞」。（Snopes截圖）

這篇報道首先出現在上月22日《World News Daily Report》（《世界新聞報導》）的網頁，連排版都如真的新聞一樣，令一些台灣和香港的媒體都信以為真引用了。然而，其實這條新聞的內容完全是杜撰。

《世界新聞報導》其實是一個專門發布假新聞的網頁，網站在最底位置載有免責聲明，包括該篇「老翁裝聾啞62年」的假新聞，聲明提及「WNDR對其文章的諷刺性及內容的虛構性質承擔全部責任。本網站文章中出現的所有角色，即使是基於真實人物的角色，也完全是虛構的，他們與任何人之間的任何相似之處，無論是活著的、死去的還是不死的，都純粹是一個奇蹟」。

至於，報道中出現的照片，其實是涉及另一宗真實官司，關於一對佛羅里達州的夫婦在2017年申請離婚，兩人就大量房地產及資產的分配對簿公堂。因此，闢謠網站Snopes也把「老翁裝聾啞62年」的報道評定為「假新聞」。

（綜合）