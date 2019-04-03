華裔女子攜「載毒」USB闖特朗普莊園　聲稱微信網友邀參加活動

一名據稱持台灣護照的華裔女子上周六（3月30日）非法進入美國佛羅里達州的海湖莊園俱樂部（Mar-a-Lago Club），當場被捕，特工從她身上搜出多個電子裝置及一隻載有惡意軟件的USB手指。但台灣駐美代表處表示，她並非台灣人，亦未持有台灣護照。 海湖莊園俱樂部是美國總統特朗普（Donald Trump）私人擁有的莊園，他經常在此招待外國首腦及貴賓，甚至稱莊園為他的「南部白宮」。

經理以為是同姓會員親屬

根據刑事控訴書，32歲女子張雨晶（音譯，Yujing Zhang）當日下午走近俱樂部的檢查站，出示兩本台灣護照並聲稱自己是會員，想使用俱樂部泳池，但特工未能在會員名單找到她的名字，於是向俱樂部經理查詢；經理表示俱樂部有一名會員姓張，並問張雨晶是否該會員的女兒，張雨晶支吾以對，經理以為她只是不諳英語，於是讓她進入。

張雨晶到達接待處後一改口風，聲稱自己應邀出席當晚的「聯合國中美協會」活動，但接待員查無此活動，於是召特工到場。

說詞反覆 出示中文請柬

特工伊萬諾維奇（Samuel Ivanovich）到場查問張雨晶，她此時又稱是為了熟習環境和拍照而提早到場，並出示中文請柬。伊萬諾維奇看不懂中文，但肯定俱樂部沒有舉行有關活動，因此認定她白撞，將其帶返特工辦事處問話。

特工在問話時發現張雨晶能說流利英語，以及從她身上搜出4部手提電話、1部手提電腦、1個外置硬碟和1隻存有惡意軟件的USB手指。

張雨晶聲稱一名在微信認識的男子「Charles」邀請她從上海飛到佛州出席活動；她現已被控向聯邦警察作虛假陳述和擅闖私人禁地，最高可被判入獄6年。

特朗普3月初曾與家人到海湖莊園度周末，而今次事發時他正在佛州西棕櫚灘的特朗普國際高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club）打高爾夫球。

（綜合報道）