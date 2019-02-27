超級碗冠軍班主都光顧　美國佛州破跨國賣淫集團　8中國女子被捕

美國佛羅里達州警方「放蛇」掃黃，成功搗破當地一個跨國賣淫集團，至少200人落網，日前再拘捕多8名中國女子。

該8名女子不諳英語，只懂普通話或廣東話，年齡介乎27至58歲。她們被控以敲詐、依靠賣淫收入維生、賣淫等罪名。

當地衛生部門2018年舉報一間按摩院懷疑涉及人口販運，警方同年7月展開調查，「放蛇」調查及在按摩院內安裝攝錄機，最後查封多間以按摩院或水療中心作幌子的淫窟，逾200人被捕，當中數十人為嫖客，他們被攝錄機拍到付款與接受性服務的過程，其中包括美式足球超級碗2019年冠軍新英倫愛國者（New England Patriots）77歲老闆克拉夫特（Robert Kraft）。

涉案的按摩院被查封後，不少當地居民「慕名」前往，好奇張望並拍照留念。（Getty）

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涉及款項達1.57億港元

警方相信，這些華裔女子被販運人蛇集團誘騙到美國後被軟禁在按摩院內賣淫，因此視她們為「受害者」多於「性工作者」。

警方懷疑該集團在紐約和中國有同黨，案件涉及款項達2000萬美元（約1.57億港元），當局已着手充公當中200至300萬美元（1570至2355萬港元）。