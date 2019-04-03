馬來西亞1MDB案開審　前首相納吉布否認7項控罪

馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）涉及一馬發展公司（1MDB）前子公司SRC國際公司的「世紀審訊」周三（3日）開審。納吉布在庭上否認7宗控罪。

納吉布2009年4月3日成為馬來西亞首相，10年後的同一日，他身穿深藍西裝，成為首名出庭受審的前首相。納吉布抵達吉隆坡法院時，還與支持者一起祈禱和握手。

審訊當日下午2時展開，歷時半日，包括政府官員和銀行家的3名證人出庭作供，並罕有地由總檢察長湯米（Tommy Thomas）作開案陳辭。路透社報道指，這反映現任首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）十分重視審判。

納吉布目前被控42宗與1MDB貪污案有關的洗錢、貪污和刑事失信等罪行，涉及金額高達67.25億令吉（約130億港元），多達6個國家正調查案件。周三（3日）開審的是指控納吉布挪用SRC國際公司4200萬令吉（約8072萬港元）的7宗罪。納吉布否認7項有關洗黑錢、貪污及刑事違反信託罪名。

這宗案件原定2月12日開審，但在開審前一天，上訴法庭批准延期申請。直到3月28日的暫緩審訊令撤銷，納吉布律師團隊再入稟申請提出司法覆核，被指有意拖延審訊。法庭將於周四（4日）審議申請。

《星洲日報》報道，納吉布女兒努爾瓦娜（Nooryana Najwa）在Instagram上載一張納吉布到麥加朝聖的黑白照中，寫道「數十人因羞辱你而高興，但還有數百人與你同在，數千人祈盼你安好和禱告，而我是其中之一」。

大馬政府又表示，涉案富商劉特佐（Low Taek Jho）與其助手以「1MDB案」中贓款買下的豪華遊艇「平靜號」（Equanimity），將以折扣價1.26億美元（約9.8億港元）售予雲頂有限公司（Genting Malaysia Bhd）。

（聯合早報／路透社）