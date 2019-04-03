馬來西亞1MDB案開審　前首相納吉布否認7項控罪

馬來西亞前首相納吉布（Najib Razak）涉及一馬發展公司（1MDB）前子公司SRC國際公司的「世紀審訊」周三（3日）開審。納吉布在庭上否認7宗控罪。
納吉布2009年4月3日成為馬來西亞首相，10年後的同一日，他身穿深藍西裝，成為首名出庭受審的前首相。納吉布抵達吉隆坡法院時，還與支持者一起祈禱和握手。
審訊當日下午2時展開，歷時半日，包括政府官員和銀行家的3名證人出庭作供，並罕有地由總檢察長湯米（Tommy Thomas）作開案陳辭。路透社報道指，這反映現任首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）十分重視審判。
納吉布目前被控42宗與1MDB貪污案有關的洗錢、貪污和刑事失信等罪行，涉及金額高達67.25億令吉（約130億港元），多達6個國家正調查案件。周三（3日）開審的是指控納吉布挪用SRC國際公司4200萬令吉（約8072萬港元）的7宗罪。納吉布否認7項有關洗黑錢、貪污及刑事違反信託罪名。
這宗案件原定2月12日開審，但在開審前一天，上訴法庭批准延期申請。直到3月28日的暫緩審訊令撤銷，納吉布律師團隊再入稟申請提出司法覆核，被指有意拖延審訊。法庭將於周四（4日）審議申請。
《星洲日報》報道，納吉布女兒努爾瓦娜（Nooryana Najwa）在Instagram上載一張納吉布到麥加朝聖的黑白照中，寫道「數十人因羞辱你而高興，但還有數百人與你同在，數千人祈盼你安好和禱告，而我是其中之一」。
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This past year, more than ever, You taught me to be kind in the face of cruelty You taught me to be brave in the face of uncertainty You taught me to have faith in the face of hopelessness You taught me to love in the face of hate Most of us fail in private. You had to fail in public. But that just also means while most of us rise up alone, you get to rise up with many. For every dozen who rejoice at shaming you, there are hundreds who stand with you. There are thousands more who wish you well and pray for you. I am one of them. #bossku #daddyku 🤲🏼
大馬政府又表示，涉案富商劉特佐（Low Taek Jho）與其助手以「1MDB案」中贓款買下的豪華遊艇「平靜號」（Equanimity），將以折扣價1.26億美元（約9.8億港元）售予雲頂有限公司（Genting Malaysia Bhd）。
（聯合早報／路透社）