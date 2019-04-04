北約秘書長呼籲成員國團結　應對俄羅斯潛在威脅

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北大西洋公約組織（簡稱北約，NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）周二至周四（2日至4日）前往美國華盛頓出席活動，慶祝北約成立70周年。他周三（3日）到國會發表演說，承認成員國之間有分歧，呼籲各國團結，應對俄羅斯構成的潛在威脅，並促請莫斯科重返《中程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty ，INF Treaty）。

托爾滕貝格指，北約面對前所未有的挑戰，無成員國能夠獨善其身，各國必須克服分歧，團結一致。他強調，北約對歐洲和美國均有利，形容一國的力量不是以經濟規模或士兵數目來衡量，而是取決於盟友多寡，而美國能透過北約擁有比其他國家更多的盟友，令美國更強大和安全。

托爾滕貝格提到俄羅斯構成潛在威脅，包括大規模的軍事集結、對主權國家的威脅、運用神經毒劑和網絡攻擊。他呼籲莫斯科重返《中導條約》，指北約無意在歐洲部署陸基核導彈，但組織會採取必要措施，有效威懾敵人。

美國總統特朗普周二與斯托爾滕貝格會面，提到分擔軍費情況有改善，但要求盟友承擔更多，指美國所承擔的軍費比例不合宜。土耳其堅持購置俄羅斯S-400防導系統亦引起北約不滿反映組織共同防衛關係出現裂縫

【北約70周年】有承諾就會一生一世嗎　共同防衛關係現裂縫
特朗普：北約成員國分擔軍費情況有改善　但仍未夠
北約秘書長：十分重視華為涉及的安全隱憂　
北約：倘德國與華為合作5G建設　部隊或停止通信

（路透社／美聯社）

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