被指涉不當身體接觸　美國前副總統拜登：將留意尊重個人空間

多名女性近日指控美國前副總統拜登（Joe Biden）涉不當身體接觸。拜登周三（3日）首度開腔正面回應事件，承認自己的舉動令部分女性感到不安，承諾未來將更加留意尊重個人空間。

拜登透過Twitter發布影片，提到社會規範開始變化，保護個人空間的界線亦已經重設。他表示明白這點，亦聽到這些女性的聲音。他說：「對我來說，政治一直都和建立關係有關，不過，未來在尊重個人空間方面，我將更為留意。」

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts — Joe Biden (@JoeBiden) 2019年4月3日

來自康涅狄格州（Connecticut）的43歲女子拉波斯（Amy Lappos）指，拜登在2009年一次募款活動上，有不當身體接觸，用他的鼻子揉搓她的鼻子。她表示，從未就此事提出控訴，因為知道不會有用，雖認為這並非性騷擾，但確實覺得拜登這種舉動越過禮節與尊重的界線。

內華達州前州議員弗洛蕾斯（Lucy Flores）亦指控拜登涉對她性騷擾。弗洛蕾斯指，在2014年11月一場競選活動上遇上拜登，當時她代表民主黨出選內華達州副州長，她和拜登將要一起發表演說，遂走到台下一旁準備。拜登將雙手放在弗洛蕾斯肩上，甚至給弗洛蕾斯的後腦勺來一記又大又漫長的吻。

（美聯社／中央社）