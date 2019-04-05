特朗普見劉鶴：可望4周內達成協議　屆時將晤習近平

中國和美國的官員代表正在華盛頓舉行新一輪貿易磋商，美國總統特朗普周四（4日）在白宮橢圓形辦公室，會見中國國務院副總理劉鶴。特朗普表示，與中國的貿易協議可望在約四周內達成，又指如果有協議，就會與中國家主席習近平舉行峰會。

特朗普表示與中國的貿易協議已經非常接近，並正迅速取得進展，可望在四周內公布結果。特朗普又指，雙方在知識產權盜竊及關稅問題仍有分歧，他會與劉鶴討論關稅問題。《華爾街日報》周四（4日）指出，特朗普政府要求繼續徵收懲罰性關稅以確保中國實施真正意義上改革，這將是雙方重大的矛盾之一。

劉鶴表示談判取得很大進展，但美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）指出，雖然中美已為此作出很多工作，但雙方仍有一些關鍵問題需要解決。

特朗普在會面前重申，談判非常順利，但若果不是非常好的協議，他不會同意敲定。美國多間媒體傳出特朗普同日會公布與中國國家主席習近平舉行會面的日子，惟白宮官員及後否認傳聞。

彭博社引述知情人士指，中美正起草的貿易協議，將以2025年為目標，要求北京政府兌現承諾，包括增購美國商品和容許美國企業全資擁有在中國營運的公司。

報道指，如北京無法兌現承諾，華府將採取報復措施。中方同時提出其他無約束力承諾，將於2029年前實踐，惟有關承諾不會與華府的報復措施掛勾。

（綜合報道）