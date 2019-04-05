【埃塞俄比亞空難】波音認飛機感應器失靈　CEO為兩空難致歉

埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）空難初步調查報告周四（4日）出爐，提到失事客機感應器讀取的數據出錯，機師按照飛機製造商波音的建議程序操作仍未能阻止客機墜毀。 波音行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）同日就埃塞俄比亞航空空難以及2018年10月印尼獅子航空（Lion Air）空難的死難者家屬致歉。

米倫伯格發聲明向死難者家屬致歉，提到航空業的歷史反映大部分意外都是由一連串的事件引起，就今次個案而言，波音有能力解決兩宗空難中部分的問題。他表示，客機誤啟防止失速的「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）增加機師工作負荷，波音有責任消除有關風險，公司亦知道如何做到。

米倫伯格又指，已更新737 MAX客機的飛行軟件，加上相關培訓和額外教育材料，將排除意外啟動MCAS系統的可能，並防止與MCAS系統相關的意外再次發生。

We at Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 accidents and are relentlessly focused on safety to ensure tragedies like this never happen again.



Watch the full video here: https://t.co/kZawq35YnZ pic.twitter.com/G9uIHjxsWi — Dennis A. Muilenburg (@BoeingCEO) 2019年4月4日

埃塞俄比亞交通部公開官方首份的初步調查報告。交通部長莫格斯（Dagmawit Moges）表示，調查發現涉事機師在飛行期間，確有依照飛機製造商提供的官方指引，跟足程序飛行，但仍然未能控制飛機。

一名罹難美國女乘客的家屬，同日入稟法院，控告波音、埃塞俄比亞航空和飛機零件製造商羅斯芒特航天工程公司（Rosemount Aerospace Inc.），指波音「被貪婪所蒙蔽」，將737 MAX 8趕急推出市場，隱瞞自動化系統的缺陷。

（美聯社／美國有線新聞網絡）