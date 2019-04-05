【埃塞俄比亞空難】波音認飛機感應器失靈　CEO為兩空難致歉

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埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）空難初步調查報告周四（4日）出爐，提到失事客機感應器讀取的數據出錯，機師按照飛機製造商波音的建議程序操作仍未能阻止客機墜毀。

波音行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）同日就埃塞俄比亞航空空難以及2018年10月印尼獅子航空（Lion Air）空難的死難者家屬致歉。

米倫伯格發聲明向死難者家屬致歉，提到航空業的歷史反映大部分意外都是由一連串的事件引起，就今次個案而言，波音有能力解決兩宗空難中部分的問題。他表示，客機誤啟防止失速的「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）增加機師工作負荷，波音有責任消除有關風險，公司亦知道如何做到。

米倫伯格又指，已更新737 MAX客機的飛行軟件，加上相關培訓和額外教育材料，將排除意外啟動MCAS系統的可能，並防止與MCAS系統相關的意外再次發生。

埃塞俄比亞交通部公開官方首份的初步調查報告。交通部長莫格斯（Dagmawit Moges）表示，調查發現涉事機師在飛行期間，確有依照飛機製造商提供的官方指引，跟足程序飛行，但仍然未能控制飛機。

一名罹難美國女乘客的家屬，同日入稟法院，控告波音、埃塞俄比亞航空和飛機零件製造商羅斯芒特航天工程公司（Rosemount Aerospace Inc.），指波音「被貪婪所蒙蔽」，將737 MAX 8趕急推出市場，隱瞞自動化系統的缺陷。

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（美聯社／美國有線新聞網絡）

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