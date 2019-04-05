【埃航空難】埃塞交通部促審查客機控制程序　波音：會確保安全

埃塞俄比亞航空一架波音737 MAX 8客機3月10日發生空難，造成157人死亡。當地交通部周四（4日）公開官方首份的初步調查報告，指涉事機師在飛行期間跟足程序飛行，但仍然未能控制飛機。交通部建議波音要審查飛機控制程序，並給予監管機構審查，才重新啟用這款客機。波音回應指，會採取額外措施確保飛機安全，又指公司技術人員正協助調查意外原因。

埃塞俄比亞交通部長莫格斯（Dagmawit Moges）表示，調查發現涉事機師在飛行期間，確有依照飛機製造商提供的官方指引，跟足程序飛行，但仍然未能控制飛機，呼籲波音公司檢視有關737 MAX 8型號飛機的「可控制性」（controllability）。

波音公司拒絕回應調查報告，並指已更新737 MAX飛機的飛行軟件，行政總裁米倫伯格（Dennis Muilenburg）參與試飛。公司又指將向美國聯邦航空管理局，提交MAX型號客機的軟件升級審批申請，目前已進入最後測試階段。

涉事飛機航班編號為ET302，3月10日出事前原定由埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa），飛往肯尼亞首都內羅畢（Nairobi），但在起飛後不久就失去聯絡，之後證實墜毀。

當時機上載有149名乘客及8名機組人員，可惜無人生還，乘客來自35個不同地方，包括中國。一名香港人在事件中不幸遇難。

（綜合報道）