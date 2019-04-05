傳FBI調查中國女子涉非法闖入海湖莊園事件

路透社周五（5日）引述美國政府消息人士報道，美國聯邦調查正在調查一名中國女子3月30日涉嫌非法闖入海湖莊園的案件，包括事件是否與中國的情報機門或政治組織有關。

報道又引述曾在美國政府工作、研究中國情報工作的專家指，調查人員想要知道的事，包括為何女子會在該處出現，「是誘騙、轉移注意力、假動作，或是為了更大型行動的探測工作？」

白宮暫時沒有回應。

海湖莊園是美國總統特朗普私人擁有的渡假村，莊園內也設有俱樂部，專門招待會員。

3月30日，一位名叫張玉靜（音譯，Yujing Zhang）的中國女子以參加活動、去游泳池等理由，要求進入莊園，但之後職員發現沒有女子所說的活動，最終女子遭拘留和起訴，並被搜出4部手機、1部手提電腦、1個外置硬碟和1隻存有惡意軟件的USB手指。

《邁阿密先驅報》（Miami Herald）報道，張玉靜聲稱要參加的活動，很可能是一個名為「國際領袖精英論壇」的活動。這個活動號稱邀請了特朗普姐姐兼銀行家伊麗莎白．特朗普格勞（Elizabeth Trump Grau）擔任演講嘉賓。活動主辦人是華裔女商人楊蒞（Li Cindy Yang）。最終活動沒有舉行。

（綜合報道）