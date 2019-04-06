英媒：法西比三國　準備倫敦4月12日「無協議脫歐」

英國首相文翠珊與工黨的談判破裂，意味英國提出讓脫歐日延至6月30日的計劃愈來愈不可能實現。 4月12日這個已延遲一次的「脫歐日」迫近，歐盟一些國家出現準備英國「無協議脫歐」的聲音。英國《衛報》周五（5日）稱該報取得一份外交電文，揭露法國暗示已預備，如沒有重大的、新的計劃出現，英國會在4月12日無協議脫歐。這個說法獲得西班牙與比利時支持。

文翠珊周二（2日）與工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）會面，商討處理英國與歐盟未來關係及定出新的脫歐協議，並在4月10日前提交國會表決。惟經過兩天談判以及周五（5日）的信件往來之後，工黨在一份聲明中批評首相未能做出真的改變或妥協。

政府指，準備好在周末繼續與工黨磋商。

保守黨與工黨就協議談判之際，文翠珊周五去信歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），要求將脫歐日延至6月30日。

英國延遲脫歐，需有歐盟27國一致同意，然而成員國對此看法分歧。《衛報》取得的外交電文內容指出，法國暗示已準備英國下周五會在未能與歐盟達成協議的情況下脫歐。這個說法獲得西班牙及比利時支持。電文指出德國的態度較為懷柔：「我們可能會延長數周，為我們的市場做好準備。」

（衛報）