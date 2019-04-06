英國尚未「脫歐」　新版護照已移除「歐盟」字樣

英國原定3月29日正式脫歐，獲歐盟同意延期至4月12日。首相文翠珊於周五（5日）去信歐盟，要求將「脫歐日」延至6月30日。英國尚未脫歐，但有民眾周五收到沒有歐盟（EUROPEAN UNION）字樣的新護照，為此感到驚訝。

英國內政部3月29日在一份聲明中指出，移除字樣的護照，是因應英國原定3月29日正式脫歐而引入。

英國公民巴龍（Susan Hindle Barone）周五收到護照，發現封面的歐盟字樣被移除後感到非常驚訝。她在Twitter上傳新舊2本護照的合照，指英國還沒脫歐，護照封面字樣就已改變。有網民留言表示，無法理解內政部怎麼可在英國仍是歐盟成員國的情況下做到這一點。

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5 — Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) 2019年4月5日

內政部發言人發布聲明指出，發出沒有「歐盟」字樣的護照，是護照重新設計兩個階段的其中一部分，它將會在2019年稍後時間結束，屆時英國舊版藍色護照將再度發放予申請人。部門稱2019年3月30日起發出的紫紅色護照，封面都不會有「歐盟」字樣。

（衛報／英國廣播公司）