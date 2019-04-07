日本檢方擬強制日產汽車前董事長戈恩之妻受查

撰文：許懿安
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日本東京方地方檢察廳上周四（4日）第四度拘捕日產汽車前董事長戈恩（Carlos Ghosn）。他被指挪用支付阿曼（Oman）一分銷商的款項作私人用途。日本放送協會周日（7日）報道，他的妻子卡蘿爾（Carole Ghosn）因在相關指控中有一定角色，檢方有意尋求法官強制她接受問話。
報道指檢察廳尋求日本東京法院向卡蘿爾問話。檢方上周四以戈恩涉在2015至2018年間挪用本來用於支付阿曼一分銷商的公款拘捕他。檢方指他將約500萬美元的款項轉往一間實際上由他持有的公司。卡蘿爾在那間公司擔任高層職員。公司利用部分所得款項買下一艘遊艇及一艘船。檢方曾要求她自願以未宣誓證人的身份接受問話，但被拒絕，檢察廳於是要求法院強制她接受調查。
卡蘿爾前往法國，擬尋求法國政府就戈恩案提供協助。 她上周五（5日）晚乘搭離開日本的客機。
戈恩的首席代表律師弘中惇一郎上周四（4日）表示，執法人員搜查戈恩夫婦在東京的寓所，帶走戈恩的手機、文件、筆記及日期，還有卡蘿爾的黎巴嫩護照及手機。不過他們找不到她的美國護照。
戈恩因涉挪用公款以及少報薪酬等在2018年11月19日被捕。他被指在9年內累積8200萬美元的遞延薪酬，以及在2008年金融危機發生期間，涉嫌將他持有的公司的衍生產品交易損失（18.5億日圓）轉嫁至日產汽車。他在3月6日獲准保釋。戈恩自稱是企業內部「政變」的受害者。
（綜合報道）