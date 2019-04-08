日產解除戈恩董事職務　與前會長斷絕所有關係

日產汽車周一（8日）舉行臨時股東大會，通過解除前會長戈恩（Carlos Ghosn）董事職務議案。已失去會長職位的戈恩，再被解除董事職務，意味戈恩失去日產內所有職位，徹底斷絕由戈恩率領日產雷諾聯盟的「戈恩體制」。

戈恩上周四（4日）再被拘捕，日產在周一舉行臨時股東大會，宣布考慮解除戈恩餘下的董事等職務。議案在投票下通過，戈恩被即時解除職務，意味戈恩已脫離與日產所有關係。

戈恩自1999年出任日產董事，曾率領日產渡過危機並組成日產 - 雷諾 - 三菱的聯盟。戈恩在2018年11月因涉嫌挪用資金及參與非法買賣被捕，至3月一度獲准保釋後，於4月4日再被捕。

日產主席西川廣人在大會上為日產一連串醜聞致歉，並稱會重建企業架構，恢復正常運作。同場通過的議案，還包括由雷諾汽車新會長盛納德（ Jean-Dominique Senard）取代戈恩董事一職。

夫人因感受「人身受威脅」逃離日本

另一方面，已返回法國的戈恩夫人卡蘿爾（Carole Ghosn）接受傳媒訪問時表示，她因感受到「人身受威脅」而決定離開。卡蘿爾稱日本警方扣押了她的護照，她是利用美國護照成功出境乘飛機返國。

（日本放送協會／共同社）