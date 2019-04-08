「齋漢堡」或將不能喚作「漢堡」　歐洲議會擬讓素食產品「改名」

「蘑菇漢堡」將不能被稱為漢堡？「素香腸」將不能喚作「香腸」？歐洲議會農業與農村發展委員會（AGRI）上周一（1日）提出的修訂草案建議獲得通過，當中指出如一個產品不含肉食，它便不能被稱為漢堡、香腸或牛扒。 有環保人士認為，這個擬議的新標籤規例，為的是打擊需求日益增加的、以植物為基礎製成的食品。

這建議在投票當天獲得80%贊成票。歐洲議會選舉將於5月底舉行，修訂草案會由當選議員投票表決。

提出這項修訂、來自法國的歐洲議會議員安德里厄（Eric Andrieu）表示，投票贊成的成員純粹是為消費者利益着想，而這應被視為讓素食製品品牌打出自己名號的機會。

他說：「我們覺得『牛扒』這名字是留給真的牛扒，這些新的產品則應有其他名稱。在這方面有很多工夫可以下、需要很多創意。」他又說：「人們需要知道自己在吃什麼。想吃少點肉的人也知道他們在吃什麼——人人都知道自己的碟上放的是什麼。」

來自英國的歐洲議會議員的卡托（Molly Scott Cato）則表示反對，認為消費者對這種法例修沒有需求。她指出，在愈來愈多人吃素的情況，這項建議反映肉食業在一定程度上捍衛自身利益，她認為這是行業在嘗試為吃素的人帶來更多不便。

（綜合報道）