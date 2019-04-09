【以色列大選】內塔尼亞胡爭取第五個總理任期

以色列周二（9日）舉行大選。受貪污醜聞困擾的現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）將迎戰領導「藍與白」（Blue and White）政治聯盟的前國防軍總參謀長甘茨（Benny Gantz），爭取第五個總理任期。

69歲的內塔尼亞胡領導右翼利庫德（Likud）參與大選。如內塔尼亞胡成功連任總理，將超越開國總理本古里安（David Ben-Gurion），成為在位最長時間的以色列總理。

甘茨承諾推動廉潔政治和社會和諧。根據民意調查顯示，甘茨與前財長拉皮德（Yair Lapid）分別領導的政黨結成的「藍與白」領先執政黨利庫德。但由於部分其他右翼政黨表明會支持內塔尼亞胡，「藍與白」即使成為議會最大黨，仍難以湊合足夠支持籌組聯合政府。

利庫德發聲明指，今次的選戰是內塔尼亞胡領導的強勢右翼政府，和甘茨領導的弱勢左翼政府之間的抉擇。甘茨向路透社回應形容，內塔尼亞胡並不是救世主，也不是不能取代的傳奇。

投票於當地時間周二晚上10時結束。由於未曾有政黨於120席的國會成功取得絕大多數議席，預計未來各方需時數日以至數周談判，籌組聯合政府。

（路透社／美聯社）