土耳其選委會否決重新點算伊斯坦布爾所有選票

土耳其3月31日舉行地方選舉，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）領導的正義與發展黨（Justice and Development Party，AKP）於伊斯坦布爾（Istanbul）失利，要求重新點算所有選票。最高選舉委員會（High Election Board）周二（9日）拒絕要求，僅容許重點其中21個選區的選票。

伊斯坦布爾共有39個選區，正義與發展黨要求重新點算其中31個選區的所有選票。選委會舉行會議後，代表厄澤爾（Recep Ozel）向記者表示，委員會僅同意重點21個選區中51個投票箱的選票。每個投票箱大概載有數百張選票。

正義與發展黨亦要求重新點算大切克梅傑（Buyukcekmece）選區的所有選票，但選委會目前尚未就此要求作出決定。其餘選區的重點工作仍在進行中。

正義與發展黨雖在地方選舉中有44%的得票率，但在首都安卡拉、伊斯坦布爾與伊茲米爾（Izmir）等市落敗。正義與發展黨在該等城市都輸給最大反對派共和人民黨（Republican People's Party，CHP）及其盟友推出的候選人，其中安卡拉與伊斯坦布爾更是正義與發展黨執政20多年的地方。

（路透社）