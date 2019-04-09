利比亞武裝部隊空襲首都機場　聯合國譴責

利比亞武裝部隊進軍首都的黎波里（Tripoli），周一（8日）空襲首都內唯一正常運作的機場。聯合國利比亞特使薩勒梅（Ghassan Salame）譴責空襲行動，批評嚴重違反人道法。

首都的米提加國際機場（Mitiga International Airport）受空襲，航班暫停升降，乘客需緊急疏散。無收到有關傷亡報告。東部武裝部隊利比亞國民軍（Libyan National Army）發言人確認空襲行動，但強調部隊的目標並非民航客機，而是一架停泊在機場的米格（MiG）戰鬥機。

薩勒梅（Ghassan Salame）譴責空襲行動，提到人道法禁止攻擊民用基建，利比亞國民軍行為嚴重違反人道法。

武裝部隊已兵臨首都城下。利比亞國民軍指，近日的衝突已導致19名國民軍成員陣亡。政府衛生部指，首都南部的衝突導致最少25人死亡，包括戰士和平民，80人受傷。

有聯合國及西方一些國家支持的利比亞總理薩拉傑（Fayez al-Sarraj）批評利比亞國民軍領袖哈夫塔（Khalifa Haftar）的軍事行動，誓言會捍衛的黎波里。他又指控哈夫塔在發動政變，並會以「力量與決心」迎戰哈夫塔部隊。

（路透社／英國廣播公司）