北非國家利比亞內戰升級,該國軍事強人哈夫塔(Khalifa Haftar)上周六(6日)已兵臨首都的黎波里(Tripoli),並繼續向市中心推進。獲聯合國及西方一些國家支持的「民族團結政府」總理薩拉傑(Fayez al-Sarraj)周日(7日)表示,衝突造成至少21死27傷。

哈夫塔的部隊已控制的黎波里市郊部分地區,以及首都南部已廢棄的國際機場。「民族團結政府」誓言會捍衛的黎波里,他們在周日表示,的黎波里附近的衝突造成至少21死27傷,當中包括一名紅十字會與紅新月會國際聯合會(International Federation of the Red Cross and Red Crescent)醫生;哈夫塔一方則指有14名士兵死亡。

聯合國安理會上周六呼籲哈夫塔停止所有軍事動,以及各方不要讓局勢升級;七國集團外長亦對哈夫塔做出類似呼籲。聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)上周三(3日)抵達的黎波里,他翌日促請各方避免衝突及克制,尋求以對話解決問題。不過衝突依然持續,多國已經由利比亞撤走人員。

