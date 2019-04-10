王毅：中歐峰會聯合聲明成果豐富　體現互利共贏精神

中國國務委員兼外長王毅在出席中歐峰會期間，周二（9日）會見歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）。王毅指，中歐聯合聲明成果豐富，體現互利共贏的精神。

王毅表示，不久前與莫蓋里尼舉行的中歐高級別戰略對話富有成效，為此次中歐領導人會晤做必要的準備。在雙方共同努力下，就中國歐盟聯合聲明達成一致。他形容，聯合聲明範圍廣泛，成果豐富，體現中歐全面戰略伙伴關係的高水準，體現中歐雙方積累的諸多共識，體現中歐之間的團結合作，也體現互利共贏的精神，為今後的中歐關係規劃路線圖，明確發展方向。

莫蓋里尼讚賞雙方團隊為達成聯合聲明所做的大量工作。歐方願同中方共同努力，推動歐中關係取得更大發展。

雙方還就阿富汗、委內瑞拉局勢、朝鮮半島等共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

中國國務院總理李克強周二（9日）在比利時布魯塞爾出席第21次中歐領導人峰會，與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）及歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）會晤。

會後雙方發表聯合聲明，同意在相互尊重及平等互利的基礎上，通過全面落實《中歐合作2020戰略規劃》致力深化中歐關係。雙方同意不得強制轉讓技術，並在開放、非歧視、公平競爭、透明和互利基礎上致力建立雙方經貿關係。

（新華社）