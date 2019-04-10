李克強轉抵克羅地亞　將晤中東歐國家領袖　倡「16+1」合作

中國國務院總理李克強應克羅地亞總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）邀請，當地時間周二（9日）晚乘專機抵達薩格勒布機場（Zagreb Airport），對克羅地亞進行正式訪問，並將赴杜布羅夫尼克（Dubrovnik）出席第八次中國－中東歐國家領導人（「16+1」）會晤。

李克強總理夫人程虹，國務委員兼外交部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等人同機抵達，獲克羅地亞總理普連科維奇等官員到場迎接。

李克強表示，這是兩國建交以來中國國務院總理首次訪問克羅地亞。他指，期待通過此訪鞏固中克傳統友誼，增進政治互信，加強兩國發展戰略和政策對接，拓展深化雙邊互利合作，推動中克全面合作夥伴關係邁向新的更高水平。

李克強指出，當前，「16+1合作」生機勃勃，經貿、投資、金融、基礎設施、農業、人文等多領域合作成果顯著，成為具有活力的跨區域合作機制，開創中國同歐洲國家合作的新路徑。此次會晤以「構建開放、創新、夥伴之橋」為主題，中方期待同16國一道，秉持平等協商、互利互惠、開放包容、務實創新的原則，將「16+1合作」打造成「一帶一路」倡議與亞歐互聯互通戰略對接的重要平台，為促進中國同中東歐國家關係發展和歐洲一體化進程注入新動力。

訪問克羅地亞期間，李克強將與總理普連科維奇舉行會談、共見記者、共同出席中克文化旅遊年開幕式、考察佩列沙茨大橋（Pelješac Bridge）項目並見證雙方多個領域合作文件的簽署，並分別會見總統基塔羅維奇（Kolinda Grabar-Kitarovic）和議長揚德羅科維奇（Gordan Jandroković）。

出席「16+1」領導人會晤期間，李克強將同16國領導人共同規劃未來務實合作、見證合作文件簽署、會見記者，出席「16+1合作」第九屆經貿論壇、教育合作交流展、中小企業對接會和「16+1全球夥伴中心」揭牌儀式。李克強還將同與會的中東歐國家領導人舉行雙邊會談。

（新華社）