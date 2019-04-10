美媒：美國開始阻撓中國「一帶一路」　向多國派遣遊說小組

美國媒體周二（9日）報道，美國開始展開行動，正式阻撓中國發展「一帶一路」倡議。報道引述美國國務院相關人士表示，中國為了擴大在該地區的影響力，正在利用巨額資金和對方國家的債務作為談判手段，華府正在組建應對小組，展開遊說工作。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指，緬甸於2018年向中方提出要求，對投入數十億美元的緬甸港口及產業園區開發項目進行再次協商，因此中緬合作項目範圍縮小。在緬甸提出這個要求的背後，美國的影響力排在首位。據前任及現任美國官員透露，在緬甸政府與中方談判過程中，緬甸向美國經濟專家、外交官及相關領域律師求助，他們詳細檢查合約內容，以幫助緬甸在談判中提出更有利於自己的條件。

韓國《東亞日報》周三（10日）報道，面對欲在亞洲、太平洋地區擴大外交、經濟、軍事影響力的中國，美國也制定戰略予以應對。美國國務院相關人士表示，「中國為了擴大在該地區的影響力，正在利用巨額資金和對方國家的債務作為談判手段」，對此，「美國正在組建應對小組，並向各國派遣這些小組展開遊說工作」。

據一位不願透露姓名的美國官員稱，美國的目標是讓這些國家了解中國的「一帶一路」是否具有經濟可持續性，是否具有未來價值。

《華爾街日報》報道稱，向各國派遣說服小組的工作將由美國國際開發署（United States Agency for International Development）主導。國務院官員解釋稱，國際開發署擁有一大批技術專家。

美國國際開發署的有關人士發表聲明中稱，「緬甸已着手公共投資計劃，作為一項廣泛的經濟成長計劃的一部分，我們正在評估那些有興趣開發技術力量的國家所開展的項目，並進行實地考察」。

緬甸政府也表示，與中國就港口及產業設施開發問題重新協商，但並未尋求外部幫助。緬甸商務部長丹敏（Than Myint）表示，再次協商是為了防止緬甸陷入債務危機從而讓中國達到「雙贏」的目的。但他同時稱，若緬甸政府願意，港口項目還是會進一步擴大。

（紐西斯通訊社／多維新聞）