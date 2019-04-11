英國脫歐期限再押後　圖斯克促倫敦不要浪費機會

歐盟周三（10日）召開峰會，同意將脫歐期限延長至10月31日。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在會後記者會上表示，雖然延長時間比預計中短，但仍足以找出最佳解決方法，促請英國不要浪費今次的機會。

圖斯克表示，英國可以在延長後的期限前，重新考慮脫歐策略或撤回《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條（Article 50）。他指，延長期限如預期中具彈性，雖然較短，但仍足以找出最佳解決方法，促請英國不要浪費今次的機會。

圖斯克亦不排除10月再次延長脫歐期限。他又解釋，6月的檢討是要向歐盟領袖交代最新進展，而非要作出任何決定。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）則指，對結果感到滿意。他提到，英國有機會需要舉行歐洲議會選舉，並對英國會否舉行選舉感到「好奇」，但強調需遵守有關規則。他又指，無協議脫歐是災難，會盡全力避免。

主張短期押後脫歐的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）承認，歐盟大部分領袖傾向支持押後脫歐一段很長時間，但認為並不合乎邏輯，亦對歐盟和英國不利，因此說服其他領袖接納較短時間的延長期限。

（路透社／衛報）