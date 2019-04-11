特朗普斥通俄調查是流產政變　司法部調查FBI涉監視競選活動

美國總統特朗普周三（10日）批評通俄調查是「流產政變」。司法部長巴爾（William Barr）則表示，認為聯邦調查局（FBI）在2016年大選時暗中監視特朗普陣營的競選活動，並會調查有關行為是否正當。

特別檢察官米勒（Robert Mueller）早前結束通俄調查，報告指無證據顯示特朗普勾結俄羅斯，但特朗普未有就此罷休，反而火力全開，痛斥通俄門調查是「流產政變」。特朗普在白宮表示：「他們的所作所為是叛國，他們的作為很可怕，違反我們的憲法。」他要求懲罰涉案者。

巴爾出席參議院撥款委員會（Appropriations Committee）會議，回答國會議員相關提問時表示，認為前任總統奧巴馬（Barack Obama）政府任內，有針對特朗普陣營展開監視行動。

巴爾指，司法部將就此調查，研究這些監視行為是否正當。他堅稱「這不是要針對聯邦調查局展開調查。」但指部分高層官員可能失職，強調自己有義務確保政府權力不會遭到濫用。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則指，巴爾承認現時無證據證實聯邦調查局曾進行有關監視行動，促請對方收回言論，否則應該提出證據。

（綜合報道）