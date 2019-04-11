美俄擬延長《新削減戰略武器條約》　蓬佩奧籲中國加入

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（10日）表示，美國準備與俄羅斯討論延長《新削減戰略武器條約》（New START），並呼籲中國在下階段應該加入。

美國與俄羅斯2010年4月簽署《新削減戰略武器條約》，將於2021年到期。條約規定兩國核彈頭數量必須遠低於冷戰時代的限制。與《中程導彈條約》（INF Treaty）主要約束裝備種類不同，《新削減戰略武器條約》負責限制導彈頭的數量。

蓬佩奧在參議院外交關係委員會作證時表示，美俄都「相當遵守」New START。他被問及延長有關條約時表示，總統特朗普（Donald Trump）表明，如果能達成好和穩固的限制武器協議，就應該要達成。

蓬佩奧指出，美方必須確保所有相關方面都加入條約當中。他指出，或許在這方面最終只能與俄國合作，但如果談起對美國構成威脅的核武能力，當今世界已大有不同。

民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）問他所指的是否中國，蓬佩奧作肯定答覆，並表示中國已擴充其核計劃。

（中央社）