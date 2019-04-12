以色列大選有結果　利庫德集團成國會第一大黨

以色列中央選舉委員會（Central Elections Committee）周五（12日）凌晨公布國會選舉結果：利庫德集團在國會獲分配36席，成為以色列新一屆國會第一大黨。該國國防部前總參謀長甘茨（Benny Gantz）有份率領的「藍與白」聯盟以1席之差落敗。甘茨已於周三（10日）承認敗選。

以色列選舉採取名單比例代表制，選民投票給屬意的政黨，議席則按比例分配給政黨名單上的議員。

該國中央選舉委員周四點算海外外交人員及軍人的選票後，公布每個政黨所得席次：現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德集團獲得36個席位，「藍與白」聯盟獲35席。

內塔尼亞胡周二（9日）已預告勝選。連同支持內塔尼亞胡的政黨在內，他將在以色列議會120個席位中，和其他右翼政黨組成一個有65席的聯盟。「藍與白」聯盟和其他中左翼政黨有55席。

選舉正式結果4月17日會交予總統里夫林（Reuven Rivlin），在此之前數字仍有可能出現變化。

以色列法例規定，議會選舉結果公布後1周內，總統將根據與議會各黨派協商的結果，授權議會第一大黨的領導人組建新一屆政府，並任命其為政府總理。分析人士認為，內塔尼亞胡成功組閣並連任總理的可能性很大。

（綜合報道）