誰勝誰負誰在選？　一文看懂以色列大選

以色列大選投票結束，現正進入點票階段。現時當地電視台選情報道各異，民意調查亦無法準確顯示大多數選民意向，選舉後總理內塔尼亞胡領導的右翼利庫德（Likud）及對手「藍與白」（Blue and White）政治聯盟均徑自宣布勝利。以下將為大家介紹，此次大選過程及今後將發生的事。

現任總理內塔尼亞胡爭取連任，現初步結果顯示他領導的利庫德集團稍為佔優。（路透社）

周五將有最終結果

以色列選舉採取名單比例代表制，選民根據政黨投票，並按比例分配政黨名單議員，因此點票計算時間較久。現時相信要在周五（12日）稍後時間才有最終結果，但這兩天相信會有初步結果，顯示哪個政黨較有優勢。

以色列實行單一議會，共有120席。自1949年以來未有政黨取得過半數議席獲絕對優勢，此次相信亦不意外。因此不論哪個政黨勝出，均需籌組聯合政府執政。

誰勝出均需籌組聯合政府

至於總理將由各黨派領袖磋商，聯合推舉產生，被提名者有42天的時間籌組政府。一般來說領先的政黨會知道他們應當如何籌組政府，才會獲得較大支持。

現時議會選舉結果相信會由現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的利庫德，及國防部前總參謀長甘茨（Benny Gantz）率領的「藍與白」聯盟佔多數。內塔尼亞胡普遍獲得右翼勢力支持，甘茨則獲中間至左翼勢力支持，兩者亦表明不會合作籌組聯合政府。

根據現時民調及分析指出，內塔尼亞胡正稍微佔優，更有可能成功取得議會大多數支持，籌組政府。

國防部前總參謀長甘茨從未有參政經驗，但成為了這次選舉的大熱門。他率領的「藍與白」聯盟最有機會挑戰利庫德成為最大黨。（路透社）

貪污案或影響籌組結果

一個會影響最終結果的因素是貪污案。內塔尼亞胡正面臨3宗貪污起訴，因此即使利庫德勝出，各黨不一定直接同意內塔尼亞胡提出的籌組方案。而若司法部決定對內塔尼亞胡提出起訴，這將會影響他的執政，各政黨必然會把此納入考慮之列。

另一個會影響的因素來自美國，總統特朗普預料會在稍後時間公布有關中東的政策，任何與巴勒斯坦及約旦河西岸的土地問題都會成為關注對象。儘管內塔尼亞胡獲特朗普支持，但美國不會貿然支持以方吞併約旦河西岸。美國的最終決定或會影響以色列籌組政府的結果。

誰擔任總理均對以巴局勢影響不大

內塔尼亞胡上周六（6日）曾表示，若成功連任將吞併約旦河西岸，引起巴勒斯坦強烈不滿，甘茨批評內塔尼亞胡只會加劇以巴局勢緊張。但另一方面，甘茨因過去同樣顯示對巴勒斯坦強硬態度，本質與內塔尼亞胡沒有太大分別。甘茨同樣主張巴人分離政策，只是在選舉中示意會對巴勒斯坦人作出領土讓步，但未有明確支持兩國方案。

因此一般相信，不論誰當上總理，以巴局勢將不會出現太大的變化。