【阿桑奇被捕】厄瓜多爾：受夠他在牆上抹糞等古怪行為

厄瓜多爾政府周四（11日）撤銷對維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）的政治庇護，並讓倫敦警方進入其使館內拘捕阿桑奇。 在事件後，厄瓜多爾內政部長羅莫（Maria Paula Romo）周四（11日）更指控阿桑奇之前有多種古怪行為，例如把糞便抹在使館牆上、在館內玩滾軸溜冰等，超出該國的容忍極限。

羅莫指，該國對阿桑奇行為的容忍程度，已經遠遠超過對一位客人的基本尊重。

厄瓜多爾外長瓦倫西亞（Jose Valencia）則向國會投訴指，阿桑奇使用一支沒有向大使館登記的手機，又曾在1月時向大使發出警告，指自己裝設了名為「恐慌按鈕」（panic buttons）的裝置，一旦他覺得有生命危險，就會啟動按鈕求救。

瓦倫西亞又指，大使館的清潔人員也曾報告阿桑奇「非常不衛生的行徑」，又引述阿桑奇律師解釋指與「胃部問題」有關。

路透社報道，自厄瓜多爾總統莫雷諾（Lenin Moreno）上場後，做法便與前任總統科雷亞（Rafael Correa）不同。莫雷諾2017年執政後，便下令阿桑奇減少在網上發表政治評論，不准阿桑奇在使館走廊使用滑板，又不再找人協助阿桑奇清潔他的貓。

阿桑奇自2012年，一直匿藏在厄瓜多爾駐倫敦大使館，至今逗留近7年。期間他被指公開總統莫雷諾的私生活內容等，莫雷諾批評阿桑奇違反難民條件，雙方關係緊張。

至周四（11日），厄瓜多爾駐倫敦大使館邀請英國警方到大使館內，任由警方拘捕阿桑奇並極速把他帶到法院提堂。法庭裁定他多年前違反保釋令。

美國司法部當天以入侵美國政府機密電腦為名，起訴阿桑奇，並要求把阿桑奇引渡至美國受審。

（美國有線新聞網絡／路透社）