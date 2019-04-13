擅闖海湖莊園女子張玉婧被正式起訴

一名32歲中國女子3月30日以參加活動及進入泳池為由要求進入美國總統特朗普（Donald Trump）擁有的海湖莊園（Mar-a-Lago）後被捕。檢方在南佛州聯邦法院正式起訴她，控以非法進入受限制建築物以及向作虛假陳述的罪名。控方在庭上暗示她可能嘗試從事間諜活動，然而訴書未有提及相關指控。 倘若其虛假陳述罪名成立，她最多可被判入獄5年以及罰款25萬美元。如非法進入受限制建築物罪名倘成立，最高刑罰為入獄1年及罰款1000美元。 檢察官表示，聯邦調查局（FBI）仍在調查她是不是一名間諜。 她的提審及拘留聽證會在下周一（15日）舉行。

被捕女子護照顯示的名稱是張玉婧（此前音譯為張玉靜）。事發時她向美國特勤局人員出示2本中國護照，隨後又被誤當作會員家屬，一度獲准進入園內。特勤局指她最初稱要去泳池但沒有泳裝，然後她說參加「聯合國美籍華人協會」（United Nations Chinese American Association）的活動。但當天沒有她所聲稱的聚會。她也被發現不在訪客名單內，於是被帶走。

張玉婧後遭拘留和起訴，並被搜出4部手機、一部手提電腦、一個外置硬碟以及載有惡意軟件的USB等。調查人員其後在她下榻的酒店內發一個用來偵測閉路攝錄鏡頭的裝置以及8000美元現金等物品。

法庭為她指派的公設辯護律師指她沒有撒謊、不是間諜，整件事是誤會。她誤會特勤局人員的提問，因為她英語不流利。不過特勤局向法官指出，她其受接受探員問話時，表現出能說流利英語，亦能閱讀英文。

（綜合報道）