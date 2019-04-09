中國女闖海湖莊園　酒店房搜出隱藏攝錄機等大量電子設備

美國總統特朗普的佛州度假勝地海湖莊園（Mar-a-Lago）3月30日遭一名華裔女子擅闖。這名叫張玉靜（音譯，Yujing Zhang）的32歲女被告周一（8日）出庭，當局表示在她酒店房內搜出可探測隱蔽鏡頭的裝置及大量電子設備。

華裔女子張玉靜被指控向聯邦探員說謊及非法闖入罪，外界懷疑她可能是間諜，周一（８日）她在西棕櫚灘法庭出席保釋聆訊。

聯邦檢察官在庭上透露，張玉靜被捕後，特勤局特工在她酒店房間搜到大量電子設備，當中包括一個可以探測隱藏鏡頭的訊號探測器、一部手提電話、9隻USB手指，以及5張SIM卡。當局還搜到一批美金和人民幣鈔票，總值約8000美元。

檢察官指出張玉靜「對所遇到的每個人都撒謊」，由於她在美國無任何聯繫，所以有潛逃風險，建議拒絕讓她保釋。法官將聆訊延後至下周一（15日），其間被告繼續還押候訊。

事發在上月30日，張玉靜以參加活動、去游泳池等理由要求進入莊園，但之後職員發現沒有她所說的活動，最終她遭拘留和起訴，並被搜出4部手機、1部手提電腦、1個外置硬碟和1隻存有惡意軟件的USB手指。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周五（5日）表示，事件顯示北京政府對美國構成威脅的一個例子。他稱：「我想這件事告訴美國人，中國所構成的威脅，他們在美國所做的努力，不僅是針對政府官員而是廣泛（的範圍）。」

（綜合報道）