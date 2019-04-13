阿桑奇「六宗罪」與厄瓜多爾關係轉差？　最致命是得罪總統

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）藏身在厄瓜多爾駐倫敦大使館近7年後，周四（11日）終於遭英國警方拘捕。外界關注的是，厄瓜多爾當天直接邀請倫敦警方上門到使館，變相「出賣」阿桑奇。 阿桑奇與厄瓜多爾的關係為何轉差？英國《獨立報》綜合了阿桑奇得罪厄瓜多爾政府的6個原因，包括他的個人衛生習慣等。但當中真正「致命」的，看來還是與他被指揭露總統莫雷諾（Lenin Moreno）的秘密有關。

外界早知厄瓜多爾與阿桑奇關係轉差，在阿桑奇被捕後，厄瓜多爾內政部長羅莫（Maria Paula Romo）周四（11日）指控阿桑奇有多種古怪行為，例如把糞便抹在使館牆上、在館內玩滾軸溜冰等。

英國《獨立報》綜合了厄瓜多爾不再歡迎阿桑奇的六個原因：

1. 在網上羞辱厄瓜多爾政府

2018年10月，厄瓜多爾使館人員列出一張清單，要求駐倫敦大使館內的「客人」遵守，包括規定要阿桑奇不再在網上評論敏感的國際政治議題，不要再讓厄瓜多爾政府變得尷尬。

早在2018年3月，厄瓜多爾使館更曾一度中止給阿桑奇的上網服務。

阿桑奇被捕：2018年3月，阿桑奇在厄瓜多爾使館內開始無法上網。厄瓜多爾指他通過網絡干預其他國家事務。圖為阿桑奇支持手持標語在大使館外聲援他。（Getty Images）

2. 不照顧自己的貓

使館清單也要求阿桑奇好好照顧自己的貓，加強在食物、衛生、護理等方面的工作，否則有可能會把貓送去動物之家。

阿桑奇自2016年起在使館內養貓，這隻貓更是「網紅」，在阿桑奇被捕後，網民也很擔心貓咪的去向。

3. 不清潔洗手間

清單也要求「客人」清潔自己的洗手間及自己洗衣服，警告使館可能會在2018年12月前，不再支付阿桑奇居住在使館的花費。

4. 在走廊玩滑板

報道指，使館職員不滿阿桑奇在走廊玩滑板，刮花地板及影響到訪的外交官。

阿桑奇被捕：2017年5月，瑞典檢方宣布終止對阿桑奇涉嫌強姦的調查，並同時解除他的歐洲拘捕令。惟英國警方表明，阿桑奇棄保潛逃的通緝令仍然生效，如果他離開厄瓜多爾駐倫敦大使館，仍會被捕。圖為阿桑奇在大使館露台會見記者。（Getty Images）

5. 破壞草坪

使館職員也投訴阿桑奇有時會踢足球，破壞使館的草坪；有時踢球偏離目標，會飛向使館玻璃。

6. 個人衛生不佳

報道又指，阿桑奇用手吃飯，然後用自己的褲子來抹手的行為，也嚇怕不少人。

厄瓜多爾總統莫雷諾2018年7月27日表示，已經與英國政府討論阿桑奇的情況，又稱阿桑奇最終必須離開大使館。（視覺中國）

最重要是得罪總統？

美國有線新聞網絡（CNN）報道，在過去近7年來，厄瓜多爾花費超過620萬美元（約4800萬港元）在阿桑奇身上，包括保安開支、食物及醫療等。

但阿桑奇最後遭厄瓜多爾趕走，未必就是因為開支大或其衛生問題。

維基解密4月初就曾發出警告指，厄瓜多爾可能很快就會趕走阿桑奇，並引述消息人士指，這是因為該組織年初在網上發了一個網址的連結，內容有關厄瓜多爾總統莫雷諾（Lenin Moreno）在擔任聯合國特別大使期間，涉嫌洗黑錢和貪污的醜聞。該網頁還再連結到一些電郵和手機截圖，顯示莫雷諾可能與貪污醜聞有關。

從2月開始，該國政界又開始流傳「INA文件」，涉及一家由莫雷諾的兄弟經營的INA投資集團（INA Investments Corp），文件顯示莫雷諾有可能從中受賄。此令莫雷諾也質疑維基解密與此有關。

4月初，莫雷諾公開指摘阿桑奇，指維基解密涉嫌截取總統的私人訊息，又取得他的私生活照片。但他沒有提供任何證據。維基解密則批評莫雷諾的說法無根據。

（綜合報道）