【阿桑奇被捕】厄瓜多爾拘捕阿桑奇親信　疑合謀勒索總統

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）周四（11日）遭英國警方拘捕。厄瓜多爾一名高級官員透露，瑞典籍軟件開發員比尼（Ola Bini）同日在厄瓜多爾首都基多（Quito）的機場準備出境時被捕。當局懷疑比尼有份聯同阿桑奇和維基解密，勒索總統莫雷諾（Lenin Moreno）。

該名官員指，居住於基多的比尼與阿桑奇關係密切。比尼當日在基多的機場準備登機前往日本，之後被捕。當局未有向比尼提出任何指控，但懷疑他合謀阿桑奇和維基解密勒索總統莫雷諾。

據一個網誌所顯示，自稱為比尼的瑞典男子形容自己為一名在基多工作的軟件開發員，受聘於數碼自主中心（暫譯，Center for Digital Autonomy）。中心於厄瓜多爾和西班牙均設有辦公室，專門研究隱私、安全和加密問題。網誌未有提及維基解密。

比尼同日較早前在Twitter提到內政部長羅莫（María Paula Romo）表示，有俄羅斯黑客以及與維基解密有密切關係的人正在厄瓜多爾工作，形容有關新聞「非常令人擔心」，並指看似是「政治迫害」（witch hunt）。

She further said this information soon will be handed over to the Fiscalía for potential prosecution. Very worrisome news - this seems like a witch hunt to me. — Ola Bini (@olabini) 2019年4月11日

（美聯社）