中國與馬來西亞簽署補充協議　合創公司經營東海岸鐵路

馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）周二（16日）召開記者會，公布該國與中國合作興建的東海岸鐵路（East Coast Rail Link，ECRL）項目的詳情。鐵路將由兩國公司成立一間合資企業營運，對鐵路進行管理、營運及保養維修。 中、馬將各持該公司50%股權。 馬來西亞鐵路銜接私人有限公司（Malaysia Rail Link Sdn Bhd）及中國交通建設股份有限公司上周五（12日）簽署補充協議後，東海岸鐵路工程會盡快復工。

中、馬兩國及有關公司在經歷數月的談判後，馬來西亞上周五宣布，雙方同意將工程造價削減三分一。當局指項目造價削減的部分原因，是因有新的南部走線方案。

馬哈蒂爾辦公室在上周五發布的聲明中表示，此舉肯定會使馬來西亞受益並減輕國家財政負擔。

東海岸鐵路項目預計全長640公里。計劃第一和第二階段的造價由原本的655億令吉（約1,247億港元），降至440億令吉（約838億港元），節省215億令吉（約409.6億港元）。馬哈蒂爾指出，修改後的東鐵成本從原本每公里9550萬令吉（約1.8億港元）降至6870萬令吉（約1.3億令吉）。

馬哈蒂爾說，東鐵的峻工日期將由原來的2024年6月30日，延長至2026年12月31日。

（綜合報道）