歐盟消息人士：料4月18日開始與美國進行貿易談判

中國中央新聞客戶端北京時間周一（15日）引述歐盟消息人士報道，歐盟暫時計劃同意由周四（18日）開始與美國進行正式貿易談判，期望能夠緩解與美國之間的緊張關係。

歐盟外交官員於當地上周五（12日）以匿名方式吹風，歐盟正尋求對價值在120億美元（約936億港元）的美國出口產品徵收懲罰性關稅，以報復美方未能遵守停止向波音公司提供補貼的世貿組織（WTO）初裁。

歐盟正起草一份價值200億歐元（約1,773億港元）的關稅反制清單。歐盟這一舉動，是出於對美方此前類似行為的反擊。美國貿易代表處（Office of the United States Trade Representative，USTR）上周一（8日）公布一份總值110億美元（約858億港元）的初步關稅報復清單，作為回應歐盟對空中巴士補貼的報復措施。美國估計，歐盟對空中巴士提供多達112億美元（約879億港元）的補貼。

歐盟方面將為此關稅清單舉行會議，預計周三（17日）公布該總額度在120億美元的關稅清單。

歐盟為反制美國，精心挑選在歐美貿易中敏感度較高的產品，包括電視遊戲機、健身器材、賭場遊戲桌、煙草、伏特加、橙汁及巧克力、番茄醬和急凍龍蝦等一系列食品。